Pojetova in Fak državna prvaka v sprintu Ekipa Na Pokljuki poteka državno prvenstvo Slovenije v letnem biatlonu. Prvi dan so bile na sporedu sprinterske preizkušnje, kjer sta med članicami oziroma člani slavila Urška Poje in Jakov Fak.



