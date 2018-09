Iz grozljivih razmer v Venezueli v varen sestrin objem 24ur.com Ustvarjalci oddaje Dan najlepših sanj do zadnjega niso vedeli, ali jim bo uspelo združiti sestri, ki se nista videli že dolgih 11 let. Na srečo so se njihova prizadevanja obrestovala, snidenje pa je bilo nepozabno.

