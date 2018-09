Solinarji niso povsem zadovoljni z letošnjo sezono Primorske novice V Sečoveljskih solinah so v začetku meseca zaključili letošnjo sezono, s količino pridelane soli pa niso posebej zadovoljni, je povedal Dario Sau. Tako so pridelali okoli 1700 ton soli in še okoli 70 ton solnega cveta, kar je precej daleč od načrtov.

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Janja Garnbret

Borut Pahor

Bojan Križaj

Robert Koren