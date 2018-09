V Soči našli mrtvega človeka RTV Slovenija V Kobaridu v reki Soči so dopoldne v bližini Napoleonovega mostu našli mrtvega človeka. Truplo so kobariški prostovoljni gasilci potegnili iz reke in z vrvno tehniko dvignili na brežino.

