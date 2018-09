Slovenci bronasti na evropskem prvenstvu v košarki 3x3! Sportal Slovenska reprezentanca v košarki 3x3 je dosegla nov uspeh! Slovenci so na evropskem prvenstvu osvojili tretje mesto, potem ko so v tekmi za tretje mesto ugnali Rusijo. Za slovensko izbrano vrsto v košarki 3x3 je to že četrto odličje na evropskih prvenstvih.

