Slovenska košarkarska 3x3 reprezentanca je na evropskem prvenstvu prišla do končnega tretjega mesta in bronaste medalje. Na tekmi za tretje mesto so Slovenci ugnali Rusijo (21:15). Slovenija je prišla do četrtega odličja na evropskih prvenstvih, prvega bronastega sijaja. Simon Finžgar je bil izbran v najboljšo trojko prvenstva.



