Dijaki se bodo seznanili z uspehom na jesenskem roku splošne mature 24ur.com Dijaki, ki so opravljali splošno maturo na jesenskem izpitnem roku, bodo seznanjeni z uspehom, ki so ga dosegli. Med drugim si lahko svoje rezultate s pomočjo šifre že zgodaj zjutraj pogledajo na spletu. K splošni maturi se je sicer v jesenskem roku prijavilo 1927 kandidatov, ki so opravljali izpite iz 39 predmetov.

