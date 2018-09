Na stotine ljudi ujetih zaradi poplav. 'Najhujše šele prihaja' 24ur.com Orkan Florence, ki je od petka do nedelje oslabil v tropsko depresijo, je prinesel obilno deževje s poplavami šestim ameriškim zveznim državam. Najhuje je za zdaj v Severni in Južni Karolini, kjer so našteli skupno že 18 smrtnih žrtev. Mesto Wilmington v Severni Karolini je odrezano od sveta.

