Policija prijela požigalca SiOL.net Kočevski policisti so v nedeljo zvečer odvzeli prostost 34-letnemu domačinu, ki je osumljen, da je zanetil štiri požare. Nekaj pred 20. uro so bili obveščeni o požaru dveh zabojnikov za smeti na Podgorski ulici in Trgu zbora odposlancev, pozneje pa o tem, da so zagoreli skladiščni vozički trgovine na Reški cesti in skladišče novogradnje trgovine.

