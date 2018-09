V Ljubljani poklon Tržaškim Slovenkam in ženski ustvarjalnosti na Primorskem Primorske novice V Atriju Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) bodo drevi odprli razstavo Tržaške Slovenke, ki sta jo pripravili Zveza slovenskih kulturnih društev v Italiji ter Narodna in študijska knjižnica iz Trsta. Ob tem bodo predstavili tudi zbornik Ženska literarna ustvarjalnost na Primorskem.

