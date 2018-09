Stična odmeva: Mladi so žejni Boga in povezovanja Radio Ognjišče

Za nami je že 37. Stična mladih. Tokrat se je tega velikega praznovanja vere udeležilo med pet in šest tisoč mladih iz vse Slovenije, ki so ob geslu Ne boj se! razmišljali o tem, česa jih je strah in kako to preseči....

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Andrej Šiško

Violeta Bulc

Marjan Šarec

Goran Dragić

Luka Dončić