Kočevski policisti so sinoči odvzeli prostost 34-letnemu domačinu, ki je osumljen, da je zanetil štiri požare. Nekaj pred 20. uro so bili obveščeni o požaru dveh zabojnikov za smeti, enega na Podgorski ulici in Trgu zbora odposlancev, nato pa okoli 20.20, da so zagoreli skladiščni vozički trgovine, in nekaj pred 21. uro še skladiščni prostori novogradnje trgovine na Reški cesti v Kočevju. preberi ...