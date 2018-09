V živo: Slovenci so se približali Argentincem Sportal Po prosti nedelji slovenski odbojkarji na svetovnem prvenstvu v Firencah pravkar igrajo četrto tekmo. Njihov nasprotnik je Argentina. Če bi Slovenci vknjižili še četrto zmago, bi si že zagotovili vsaj drugo mesto. Napredovanje so si priigrali že s sobotnim preobratom proti Belgiji. Ta je s četrto zmago vsaj začasno prehitela Slovence. Na računu ima dve tekmi in točki več. Branilka naslova Poljska ...

