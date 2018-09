Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da med slovenskimi otroki in mladostniki v zadnjih letih opažajo porast anksioznih (psihičnih) motenj. Bi znali prepoznati anksiozne motnje pri svojem otroku? In kako lahko kot starš pripomorete k preprečevanju in obvladanju tovrstnih duševnih motenj?