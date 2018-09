Združuj in učinkovito potuj Dostop.si Pričel se je 17. Evropski teden mobilnosti - kampanja, ki vsako leto med 16. in 22. oktobrom, ozavešča o trajnostni mobilnosti, varnosti v prometu, varstvu okolja, zdravju in kakovosti bivanja za vse generacije.

Sorodno

























Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Samir Handanovič

Goran Dragić

Jan Oblak

Miša Molk

Katja Šeruga