Ameriška pornografska zvezda Stormy Daniels s pravim imenom Stephanie Clifford se je pridružila dolgi vrsti piscev, ki služijo z zgodbami o predsedniku ZDA Donaldu Trumpu. Njena knjiga Popolno razkritje bo izšla 2. oktobra, njeni odlomki pa so že objavljeni in do predsednika niso prizanesljivi.