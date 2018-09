Sumljiv predmet ob cesti na Brezovici pri Ljubljani Politikis Ljubljanski policisti so danes okoli 9.30 prejeli obvestilo o sumljivem predmetu ob cesti na Brezovici pri Ljubljani. Policisti so z ogledom kraja zaključili. Promet na Podpeški cesti, ki je bila nekaj časa zaradi tega zaprta, pa je po informacijah policistov ponovno sproščen. Policisti so z ogledom kraja zaključili, nadaljujejo pa z zbiranjem obvestil in preiskavo […]

