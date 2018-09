V lanskem letu je na svetu umrlo okoli 6,3 milijona otrok, mlajših od 15 let, je razvidno iz objavljenega poročila Združenih narodov o stopnji umrljivosti. To pomeni, da vsakih pet sekund umre en otrok. Skoraj polovica umrlih otrok so bili novorojenčki, povzema poročilo nemška tiskovna agencija dpa.