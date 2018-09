Nadal se je posvetoval z zdravnikom in odločil Sportal Španski teniški zvezdnik Rafael Nadal bo zaradi težav s kolenom nekaj tednov počival, zaradi tega pa bo izpustil turnirja v Pekingu in Šanghaju, ki sta na sporedu na začetku oktobra. Prvi igralec sveta je odločitev sprejel po posvetu s svojim zdravnikom in ekipo, novico pa je sporočil preko družbenih omrežij.

