Petim milijonom otrok v Jemnu grozi lakota SiOL.net V Jemnu, kjer so zaradi vojne cene hrane in goriva vse višje, več kot pet milijonom otrok grozi lakota, je danes posvarila mednarodna humanitarna organizacija Save the Children, ter opozorila, da lakota in smrt grozita celotni generaciji otrok, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

