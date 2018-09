Izvršni direktor največje danske banke Danske Bank Thomas Borgen je danes odstopil s tega položaja zaradi razkritja škandala, povezanega s pranjem denarja v njihovi estonski podružnici. V banki so navedli, da preiskujejo za 200 milijard evrov transakcij, ki so bile med letoma 2007 in 2015 izvedene prek računov 15.000 nerezidentov.