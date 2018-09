“25 let na minimalni plači je bilo dovolj” Primorske novice Če pogajanja z vodstvom danes popoldne ne bodo prinesla rezultatov, bodo zaposleni v družbi Tik Kobarid jutri od 12. do 16. ure opozorilno stavkali. Zahtevajo višje plače in izločitev nekaterih dodatkov iz osnovne plače, vodstvu pa sporočajo: “25 let na minimalni plači je bilo več kot dovolj!”

