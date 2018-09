Tarča včerajšnjega napada nekdanja lastnika Javne razsvetljave SiOL.net Skupni imenovalec včerajšnje eksplozije avtomobila v Črni vasi in eksplozivnega telesa, ki so ga prav tako včeraj našli ob cesti na Brezovici, naj bi bilo podjetje Javna razsvetljava, poroča Dnevnik. V dogodku sta bila namreč oškodovana Matej Počivavšek in Goran Bojović, nekdanja lastnika in vodilna v tem podjetju. Policija bo podrobnosti razkrila danes dopoldan.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Dnevnik

Kitajska

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Jan Oblak

Samir Handanovič

Janez Janša

Miro Cerar