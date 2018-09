Sumljiv paket in eksplozija: kaj je bil povod, sta dogodka povezana, je storilec isti? 24ur.com Ljubljanski policisti so včeraj ob cesti na Brezovici pri Ljubljani našli eksplozivno sredstvo. Pozneje so bili obveščeni še o eksploziji na vozilu v Črni vasi. Policisti bodo o do zdaj zbranih obvestilih in ugotovitvah spregovorili ob 10.30 na novinarski konferenci. Na 24ur.com jo bomo prenašali V ŽIVO.

