V trezorju detonator za eksplozive v rudnikih, 40 let star strup še 'čaka' na prevzem 24ur.com Dvomililitrski ampuli za zdaj še neznanega strupa, ki so ju svojci našli v stanovanjski hiši pokojnega očeta v Jelši, bo prevzelo komunalno podjetje. Našli so tudi detonator starejše izdelave, ki se je nekoč uporabljal za eksplozive v rudnikih.

