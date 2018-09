Na letalu 30 potnikov začelo krvaveti iz ušes in nosu 24ur.com Več kot 30 potnikov je na letalu, ki je letelo v Jaipur, začelo krvaveti iz ušes in nosu. To naj bi povzročilo kabinsko osebje, ki je pozabilo pritisniti stikalo za uravnavanje zračnega tlaka. Na letalu naj bi zavladala prava panika, a vsi potnikiso že na varnem.

