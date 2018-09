Rok Metličar izvoljen za upravitelja celjske škofije Radio Ognjišče

Zbor svetovalcev Škofije Celje je po odpovedi službi celjskega škofa Stanislava Lipovška za škofijskega upravitelja izvolil gospoda Roka Metličarja, nadžupnika v Laškem, dekana Dekanije Laško in predsednika Škofijske Karitas Celje. Škofijski upravitelj ima po Zakoniku Cerkvenega prava dolžnosti in oblast krajevnega škofa, razen v primerih, ki so po naravi škofovske službe in po pravu pridržani škofu....

