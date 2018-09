Samo še ta dolar mu manjka Cekin.si Srbski numizmatik, ki že 36 let zbira bankovce in kovance, ima v svojih zbirki skoraj vse svetovne valute. Manjka mu le ena, in sicer dolar s Salomonovih otokov.

