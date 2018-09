Do imenovanja novega celjskega škofa bo škofijski upravitelj Rok Metličar SiOL.net Zbor svetovalcev celjske škofije je za škofijskega upravitelja izvolil Roka Metličarja, ki je nadžupnik v Laškem, dekan Dekanije Laško in predsednik Škofijske Karitas Celje, piše na spletni strani Slovenske škofovske konference. Metličar bo vodil celjsko škofijo do imenovanja novega škofa.

Sorodno

Oglasi