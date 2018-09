Najmlajši so Liami in Zoje, najstarejši Frančiški in Matilde RTV Slovenija Na lestvico 200 najpogostejših moških imen v Sloveniji so se v zadnjem letu uvrstila imena Liam, Svit, Nace in Dalibor, med najpogostejšimi ženskimi imeni pa sta po novem tudi Tara in Zarja.

