Potem ko je velenjski proizvajalec bele tehnike Gorenje v ponedeljek dobil nov nadzorni svet, vanj so prišli predstavniki kitajskega lastnika Hisenseja, se je ta sestal na prvi seji. Člani nadzornega sveta so na dopisni seji, ki je trajala v sredo in danes, za predsednika izvolili Yegua Tanga, za namestnika pa Shaoqiana Jia.