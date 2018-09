Eksplozija v Črni vasi in sumljiv predmet v Brezovici najbrž povezana Primorske novice Eksplozija pod avtomobilom v Črni vasi in sumljivo telo, ki so ga v sredo našli ob cesti v Brezovici pri Ljubljani, bi lahko bila povezana, ugotavljajo policisti. Motiv še ni znan, a bi lahko šlo za povezavo oškodovancev pri opravljanju poslov iz gospodarske dejavnosti. Preiskava suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti še ni končana.

