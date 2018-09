Mestna občina Novo mesto se je tradicionalno tudi letos pridružila vseevropski pobudi Evropski teden mobilnosti (ETM), ki pod geslom "Združuj in učinkovito potuj« poteka od 16. do 22. septembra in spodbuja k spremembi mobilnostih navad, uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov. V Novem mestu potekajo številne aktivnosti, vrhunec dogajanja pa bo v petek, 21. septembra, ko bo na Novem trgu ...