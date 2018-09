Sovražni govor, karkoli že to pomeni, je stranski učinek svobode govora. To velja tudi za besede, ki lahko koga šokirajo, užalijo, provocirajo in vznemirijo. Že več tednov smo spet priča ofenzivi samooklicanih varuhov "izbranih besed" in "elegance intelekta", da je treba svobodo govora omejiti, v Demokraciji piše Jože Biščak.