Skoraj dve leti so čakali na zmago, prinesel pa jim jo je rezervist! Ekipa Zasedba Cleveland Browns je dosegla svojo prvo zmago po 24. decembru 2016. Po 19 sušnih tekmah v ameriški nogometni ligi NFL je na kolena položila New York Jets z 21:17. Sprva ji ni najbolje kazalo, po polčasu je zaostajala s 3:14, v drugi polovici tekme pa je uprizorila pravi preobrat in razveselila svoje privržence.



