Grozljivka v vrtcu v New Yorku: ženska zabodla tri dojenčke Reporter Uslužbenka vrtca v New Yorku, ki naj bi obratoval brez ustreznih dovoljenj, je včeraj z nožem zabodla tri dojenčke in dve odrasli osebi, je sporočila tamkajšnja policija. Dojenčki so bili stari od treh dni do enega meseca. Motiv za zločin za zdaj ni znan.

