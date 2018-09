V Sloveniji našli nevarno rastlino, "ki je požrla jug" SiOL.net V Strunjanu so našli novo tujerodno rastlino kudzu, ki je zaradi potencialnih škodljivih vplivov na okolje na ravni EU uvrščena med tujerodne vrste, za katere je treba sprejeti takojšnje ukrepe za preprečitev širjenja. Zavod za varstvo narave poziva vse, naj bodo pozorni, če kudzu opazijo še na kakšnem območju in to javijo.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Evropska unija

Japonska

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Zlatko Zahovič

Darko Milanič

Marijan Pušnik

Miro Cerar