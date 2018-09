Pestro dogajanje na hrvaški meji – novomeški policisti imeli polne roke dela z ilegalnimi migranti Nova24TV Policisti so v četrtek zvečer na gozdni poti med Črnomljem in Tribučami opazili parkiran osebni avtomobil z nemškimi registrskimi oznakami. Pri kontroli vozila so ugotovili, da je v njem šest državljanov Iraka, med njimi trije otroci, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Voznik je pobegnil, a so ga policisti kmalu izsledili in prijeli. Kot so […]

