Dom Danice Vogrinec Maribor je najboljši dom za starejše v Evropi Lokalec.si Dom Danice Vogrinec Maribor je bil izbran za najboljši dom za starejše v Evropi. Nagrado, ki jo podeljujejo v največjem združenju na področju skrbi za starejše v Evropi, so direktorju Marku Slaviču in njegovi ekipi podelili pred dnevi v Pragi. Nagrada je namenjena izpostavitvi odličnih in inovativnih praks na področju skrbi za starejše. Na dogodku […]

