Ujeli voznika, ki je na Primorskem povzročil pravi kaos SiOL.net Policisti so prijeli 31-letnega Ukrajinca, ki je zjutraj bežal pred italijanskimi organi pregona, pri tem blizu Ajdovščine povzročil prometno nesrečo in zbežal. Osumljenca tatvine in napada na uradno osebo so pridržali. Kriminalisti sektorja kriminalistične policije novogoriške policijske uprave sicer nadaljujejo z intenzivno preiskavo primera.

