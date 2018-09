Kurtić poražen v Firencah, Gervinho osmešil obrambo Cagliarija #video SiOL.net Sobota v 5. krogu serie A prinaša tri slovenske obračune. Leo Štulac, ki je odigral celotno srečanje, in soigralci Parme so po Interjevem skalpu odpravili še Cagliari, končnih 2:0 je po izjemnem samostojnem prodoru postavil Gervinho. Jasmin Kurtić je s Spalom gostoval v Firencah in izgubil z 0:3. Samir Handanović in Inter bosta gostovala pri Sampdorii.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Samir Handanovič Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Borut Pahor

Zlatko Zahovič

Sašo Bertoncelj

Darko Milanič