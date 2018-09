Klubski rekord Liverpoola, petarda Manchester Cityja Sportal Na začetku sezone vroči Liverpool je v 6. krogu premier lige gostil svetnike iz Southamptona in gladko zmagal s 3:0. Na Old Traffordu so domači nogometaši remizirali z volkovi (1:1), prvak Man City je s 5:0 odpihnil Cardiff. Sobota v angleški ligi se je začela z obračunom med Fulhamom in Watfordom, ki se je končal z remijem (1:1).

