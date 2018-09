V živo: Handanovićevi pri Sampdorii, polovičen uspeh preostalih Slovencev Sportal Sobota v 5. krogu serie A je prinesla tri slovenske obračune. Pravkar vratar Samir Handanović z Interjem gostuje pri Sampdorii. Leo Štulac, ki je odigral celotno srečanje, in soigralci Parme so po Interjevem skalpu odpravili še Cagliari, končnih 2:0 je po izjemnem samostojnem prodoru postavil Gervinho. Jasmin Kurtić je s Spalom gostoval v Firencah in izgubil z 0:3.

