Česa takšnega pa še ne, osrečili so kar celo vas! 24ur.com Celoten Gornji Dolič je pogrešal dobrega prijatelja in dobrega človeka Vinka, ki se je pred vojno vrnil v Makedonijo in tam tudi ostal. Ustvarjalci oddaje Dan najlepših sanj so ga pripeljali v njihove objeme in tako poskrbeli za največje skupinsko presenečenje doslej.

