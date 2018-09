VIDEO: Na Muti delavnice o prometu za starejše Lokalec.si Na Muti so v okviru Evropskega tedna mobilnosti pripravili delavnico za starejše z naslovom “Ostanimo mobilni”. Med drugim so predstavili novosti v cestno prometnih predpisih, govorili pa so tudi o pomenu trajnostne mobilnosti.

