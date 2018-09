Predstavnika Severne in Južne Koreje prihajata v Maribor na trgatev Stare trte SiOL.net Stara trta, ki več kot 400 let raste na mariborskem Lentu, povezuje narode in dežele. Njene potomke, ki jih Maribor simbolično podarja drugim krajem, rastejo po vsem svetu. Lani so ju posadili v Severni in Južni Koreji, to povezovanje med državama pa nameravajo še utrditi z udeležbo predstavnikov obeh držav na slovesni trgatvi Stare trte.

