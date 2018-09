Birsa in Vodišek praznih rok, Iličić na San Siru do točke SiOL.net Na prvi nedeljski tekmi je Napoli v gosteh s 3:1 premagal Torino. Chievo Valterja Birse, ki je igral do 74.minute, in Boštjana Cesarja (poškodba) je z 0:2 klonil proti Udineseju, Genoa Roka Vodiška (tekmo spremljal na klopi) je visoko klonil proti Laziu (1:4). Atalanta Josipa Iličića (v igro je prišel v 75. minuti) je na San Siru pri AC Milanu dvakrat zaostajala, a na koncu vseeno prišla do remija...

