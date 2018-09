West Ham ustavil pohod Chelseaja, Arsenal ujel pravo formo SiOL.net Na uvodni nedeljski tekmi 6. kroga sta se Chelsea in West Ham na londonskem derbiju razšla brez zadetkov in zmagovalca. Arsenal je v zadnji tekmi kroga na Emirates z 2:0 premagal Everton, ki počasi izgublja sabo. Na zadnjih treh tekmah je osvojil le točko. Topničarji so na drugi strani ujeli pravo formo, na zadnjih petih tekmah v vseh tekmovanjih so vselej zmagali.

