D.Prevc do točk, mladi Mogel lahko priskrbi dodatno kvoto SiOL.net Na drugi tekmi poletne velike nagrade v smučarskih skokih v romunskem Rašnovu je znova zmagal Nemec Karl Geiger. Edini Slovenec, ki je osvojil točke, je bil Domen Prevc na 19. mestu. Podobno kot v soboto, sta bila tudi v nedeljo diskvalificirana dva Slovenca – Anže Lanišek in Rok Tarman. Na celinskem pokalu je Žak Mogel končal na tretjem mestu in ima možnost, da Sloveniji pribori dodatno kvoto v svetovnem pokalu.

