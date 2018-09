Evropski teniški igralci so zmagovalci pokala Laver, ekshibicijskega tekmovanja med reprezentanco stare celine in preostalim svetom po vzoru Ryderjevega pokala. Odločilno točko za zmago je dosegel Alexander Zverev in Evropa je slavila s 13:8. Velja omeniti, da je Evropa dobila sedem (od osmih) posamičnih dvobojev, izgubil je le Novak Đoković.



